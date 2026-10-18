Avalancha en Portillo: Club de montañismo identifica a dos de las víctimas fatales

Personal del GOPE ha trabajado durante esta mañana para rescatar a la tercera víctima, quien quedó al interior de la laguna.

Tras la fatal avalancha registrada en Laguna del Inca, Andino Club Pamir dio a conocer la identidad de dos de las tres víctimas fatales que dejó la emergencia, en la que también resultaron lesionadas cuatro personas.

Se trata de Magdalena Acuña y Rodrigo Peña, quienes fallecieron producto de la avalancha ocurrida este sábado en un sector cercano al centro de esquí Portillo, en la región de Valparaíso.

“El Andino Club Pamir lamenta con profundo dolor la partida de nuestros queridos socios Magdalena y Rodrigo quienes destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo. Enviamos nuestro apoyo y condolencias especialmente a sus familias, seres queridos y a nuestros socios”, señalaron desde la organización a través de redes sociales.

Respecto a las circunstancias del accidente, el club había informado previamente que los montañistas participaban en “una expedición particular” y que habían decidido interrumpir la actividad debido a las condiciones meteorológicas.

“Ante las condiciones que se estaban presentando en la montaña, habían tomado la decisión de regresar a los vehículos”, detallaron.

En tanto, este domingo se retomaron las labores de rescate para recuperar el cuerpo de la tercera víctima fatal de la avalancha.