Tragedia en Portillo: Hija de Luz Jiménez es una de las personas fallecidas tras avalancha

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado sábado, cuando un desprendimiento de nieve sorprendió a siete montañistas en las cercanías de Laguna del Inca. Dentro de las víctimas fatales se encuentra Magdalena Acuña Jiménez, hija de la reconocida intérprete nacional.

Una tragedia enluta a la actriz nacional Luz Jiménez. Según se dio a conocer en las últimas horas, Magdalena Acuña, una de las víctimas fatales de la avalancha en Portillo, era hija de la histórica intérprete.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado sábado, cuando un desprendimiento de nieve sorprendió a siete montañistas en las cercanías de Laguna del Inca, dejando tres personas fallecidas y cuatro lesionadas.

En un comienzo, Carabineros informó preliminarmente de cuatro víctimas fatales. Sin embargo, el balance fue corregido posteriormente a tres fallecidos, entre ellos Magdalena Acuña Jiménez y Rodrigo Peña Troncoso .

Acuña y Peña eran integrantes del club de montañismo Andino Club Pamir. A través de redes sociales, la organización señaló: “Destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo. Enviamos nuestro apoyo y condolencias especialmente a sus familias, seres queridos y a nuestros socios”.





La última dedicatoria de Luz Jiménez a sus hijas

La tragedia ocurrió apenas días después de que Luz Jiménez recibiera un reconocimiento a su trayectoria en los Premios Cordillera 2026, ceremonia realizada el pasado jueves.

Durante la premiación, la reconocida actriz dedicó unas emotivas palabras a sus cuatro hijas, sin imaginar la tragedia que ocurriría posteriormente.

“Mis cuatro hijas, que juntas con la actuación es lo que más quiero” , expresó durante la ceremonia.

“Lo que más amo, a mis cuatro hijas y a la actuación. He sido muy feliz, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien, es un premio a mi vida, a ser feliz”, agregó emocionada al recibir el galardón.

Suspenden búsqueda de tercera víctima

Mientras tanto, durante este domingo continuaron los trabajos para recuperar el cuerpo de la tercera víctima fatal, que permanece en el fondo de la Laguna del Inca.

El operativo contó con un robot submarino de la Armada, pero después de varias horas de labores no fue posible concretar el rescate.





Debido a las condiciones meteorológicas y la aproximación de un sistema frontal a la zona central, las autoridades debieron suspender los trabajos.

De acuerdo con los últimos antecedentes entregados, las labores de recuperación no podrían retomarse, al menos, hasta el jueves, una vez que mejoren las condiciones climáticas en la cordillera.