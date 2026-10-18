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Fatal avalancha en Portillo: Postergan rescate de tercera víctima tras jornada clave de búsqueda

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Con un robot de la Armada y tras varias horas de trabajo, este domingo se intentó rescatar a la tercera víctima fatal de la avalancha ocurrida en Portillo. La jornada era clave para intentar ubicar y recuperar el cuerpo, que permanece en el fondo de la Laguna del Inca. Sin embargo, las labores no tuvieron éxito y debieron ser suspendidas debido a las condiciones climáticas. El operativo quedó postergado hasta que pase el sistema frontal que se aproxima a la zona central, por lo que el rescate no podría concretarse, al menos, hasta el jueves.

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