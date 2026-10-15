Subsidio Unificado al Empleo: Quiénes pueden acceder y cómo postular al nuevo beneficio de Sence

El pasado 1 de octubre comenzó a regir el beneficio económico que busca incentivar la contratación formal de trabajadores pertenecientes a grupos prioritarios. Conoce todos los detalles acá.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es un nuevo beneficio económico del Estado que comenzó a regir el 1 de octubre de 2026 y que busca incentivar la contratación formal de trabajadores pertenecientes a grupos prioritarios.

El aporte es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y contempla pagos tanto para personas trabajadoras como para empresas privadas que cumplan los requisitos.

Esta nueva ayuda reemplaza tres beneficios que existían anteriormente: el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPT).

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio Unificado al Empleo?

El beneficio está dirigido a personas que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Jóvenes: entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días.

entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días. Mujeres: entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días.

entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días. Personas mayores: de 55 años o más.

de 55 años o más. Personas con discapacidad: desde los 18 años, inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad (RND).

También pueden acceder las empresas privadas que tributen en primera categoría y contraten a trabajadores pertenecientes a estos grupos.





¿Cuánto dinero entrega el SUE?

Durante el primer año, el subsidio contempla los siguientes aportes:

Trabajadores: Hasta el 10% de su remuneración bruta mensual.

Hasta el 10% de su remuneración bruta mensual. Empresas: Hasta el 20% de la remuneración bruta mensual del trabajador contratado.

Hasta el 20% de la remuneración bruta mensual del trabajador contratado. Monto mínimo para trabajadores: $13.225 mensuales, equivalente al 2,5% del Ingreso Mínimo Mensual utilizado como referencia.

El subsidio está dirigido a quienes tengan ingresos brutos mensuales de hasta $1.190.250 . Sin embargo, cuando la remuneración supera los $661.250, el aporte comienza a disminuir gradualmente.

Los montos se calculan utilizando como referencia un ingreso mínimo de $529.000, por lo que pueden variar según los reajustes correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para solicitar el beneficio, las personas trabajadoras deben cumplir las siguientes condiciones:

Pertenecer a alguno de los grupos beneficiarios.

Tener una renta bruta mensual igual o inferior a $1.190.250.

Estar dentro del 40% del Registro Social de Hogares (RSH).

No haber sido condenadas por uso indebido del subsidio.

Si trabajan de manera dependiente, acreditar al menos 6 meses continuos u 8 meses discontinuos de desempleo durante los últimos 18 meses.

Si son independientes, haber iniciado actividades ante el SII hace un año como máximo o no haber recibido ingresos por honorarios durante los últimos 12 meses.

Importante: Las personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad no necesitan cumplir el requisito del 40% del Registro Social de Hogares.

¿Cómo postular al Subsidio Unificado al Empleo?

La postulación se realiza en línea mediante la plataforma habilitada por SENCE.

Para solicitar el beneficio debes:

Ingresar al sitio web oficial del Subsidio Unificado al Empleo. Iniciar sesión utilizando tu ClaveÚnica. Completar la solicitud con los antecedentes requeridos. Enviar la postulación para su evaluación.

En el caso de las empresas, el trámite se realiza con Clave Tributaria y deben identificar a los trabajadores por quienes solicitarán el beneficio. Además, tienen un plazo de tres meses desde el inicio de la relación laboral para postular.

¿Cuánto tiempo se paga el subsidio?

El Subsidio Unificado al Empleo tiene una duración de hasta 12 meses, siempre que se mantengan las condiciones exigidas.

No obstante, el beneficio puede extenderse hasta 15 meses para personas con discapacidad y micro y pequeñas empresas.

Los pagos se realizan de la siguiente manera: