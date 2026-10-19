Nuevo revés judicial para Cathy Barriga: Segundo juez se inhabilitó en preparación del juicio oral

El magistrado argumentó una causal de implicancia que comprometería su imparcialidad y dio un paso al costado a 12 días de la inhabilitación del juez Juan Carlos Silva.

Cathy Barriga sufrió un nuevo revés, luego de que la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) en su contra volviera a frustrarse este lunes, luego de que un segundo juez se inhabilitara.

El hecho ocurre a menos de dos semanas de la inhabilitación de Juan Carlos Silva, quien se declaró imposibilitado dado su amistad con los actuales abogados del exdiputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa de Maipú.

Según informó la Fiscalía Oriente, la Defensoría Penal Pública solicitó la inhabilitación del juez de garantía, Hugo Torres, argumentando una causal de implicancia que podría comprometer su imparcialidad .





La petición fue rechazada por el Ministerio Público, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La solicitud se sustentó en dos resoluciones previas del magistrado, quien realizó un pronunciamiento sobre la legitimación activa del municipio de Maipú y una sentencia condenatoria contra cuatro imputados en procedimientos abreviados. Finalmente, el juez resolvió inhabilitarse.

Audiencia ya había sido suspendida

El pasado miércoles 7 de octubre, la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga fue suspendida luego de que el juez Juan Carlos Silva se inhabilitara.

En esa oportunidad, apuntó a su relación de amistad con Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona , quienes representaron anteriormente a la exalcaldesa y actualmente defienden a su marido, el exdiputado Joaquín Lavín León.

La Municipalidad de Maipú presentó una recusación amistosa, a la que se sumaron la Fiscalía Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En esa oportunidad, la audiencia quedó reprogramada para este lunes 19 de octubre, instancia que nuevamente se vio frustrada por la inhabilitación de un magistrado.