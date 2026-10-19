Gobierno enfrenta nueva caída en Cadem: 17 de 18 ministros registran aumento de desaprobación

La desaprobación del presidente aumentó a 65% en la tercera semana de octubre, mientras que en el gabinete, Tomás Rau y Jorge Quiroz son los peor evaluados.

La aprobación del presidente José Antonio Kast sigue a la baja, según la encuesta nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem (N°698).

En la tercera semana de octubre el 30% (-2 puntos respecto de la anterior) aprueba la gestión del mandatario , el nivel más bajo desde que comenzó el gobierno, que partió con 57% en la medición del 13 de marzo.

La desaprobación, en tanto, sube a 65% (+1) e iguala su punto más alto, marcado a comienzos de octubre.





De acuerdo a Cadem, la caída de la aprobación se aceleró a inicios de mes. Entre fines de septiembre y la medición del 2 de octubre, la aprobación pasó de 36% a 32%, momento en que se publicaron las cifras de desempleo e Imacec.

Además, para la misma encuesta, el clima general tampoco ayuda ya que un 69% piensa que el país va por mal camino y 68% se declara pesimista sobre su futuro.

Caída generalizada en la aprobación del gabinete

La baja también alcanza al equipo de gobierno, ya que de los 18 ministros con medición en septiembre y octubre, 17 retroceden en aprobación .

Solo Ximena Rincón se mantiene en el mismo nivel con un 38% de apoyo, mientras que la caída más fuerte es la de Louis de Grange, que pasó de 54% a 40% (-14 puntos).

Le siguen Claudio Alvarado con un a 37% (-9), y Fernando Barros (42%), Daniel Mas (40%) y Tomás Rau (30%), que bajan 8 puntos cada uno.

Rau y Jorge Quiroz (31%, -6) son los ministros con peor evaluación.

En la vereda contraria, las mejores evaluaciones son para May Chomalí (55%, -4), Iván Poduje (53%, -5) y Catalina Parot (50%, -6).