“Las prioridades se demuestran”: Orrego apunta al Gobierno por recortes a programa de Senapred

El gobernador de la Región Metropolitana cuestionó la reducción de recursos al Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred en el proyecto de Presupuestos 2027.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó al Gobierno la mañana de este lunes por la propuesta de reducir el presupuesto al Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred.

A través de su cuenta de Instagram, la autoridad relevó la importancia de la iniciativa que financia las acciones de prevención y preparación ante emergencias, como el aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo.

“Cómo puede ser que el Gobierno diga que las emergencias son una prioridad y, al mismo tiempo, proponga para 2027 una reducción de 30,6% respecto del presupuesto originalmente aprobado para 2026 en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred”, preguntó.





Continuó: “Nadie puede garantizar que no va a ocurrir un desastre. Lo que sí se puede exigir es que, dentro de sus posibilidades, el Estado haya hecho todo lo humanamente posible para prevenir, anticiparse y responder“.

En esa línea, Orrego señaló que “las prioridades también se demuestran en el presupuesto y los gobiernos regionales somos el mejor aliado para la gestión de emergencias, para generar empleo rápidamente y hacer los proyectos que Chile necesita”.

Si bien el monto aprobado en la Ley de Presupuestos 2026 fue de $842,2 millones, para el próximo año, el Gobierno propuso disminuir el monto en $257,9 millones y establecer el dinero asignado al programa en $584,3 millones