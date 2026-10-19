“Me duele tanto aceptar…”: El conmovedor desahogo de Cony Capelli a la mitad de su embarazo

La bailarina emocionó a sus seguidores al reflexionar sobre lo rápido que avanza su gestación. “Queda menos de la mitad para poder verte”, expresó.

Constanza Capelli emocionó la noche de este domingo a sus seguidores tras reflexionar en sus redes sociales sobre lo rápido que ha avanzado su embarazo.

La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano expresó lo difícil que le resulta asimilar el paso del tiempo mientras ve crecer a su bebé.

Con unas emotivas palabras, la bailarina contó que ya superará las 20 semanas de gestación: “Ay, me duele tanto aceptar que mi bebé está creciendo tan rápido”, comenzó diciendo.





Así, celebrando que falta menos de la mitad del camino para por fin tener en brazos a su esperado hijo, añadió: “O sea, ya voy a pasar las 20 semanas, es decir que queda menos de la mitad para poder verte”.

Luego, entre suspiros, enterneció al transparentar que “ha soñado” con besar sus patitas y amamantarlo para “llenar de amor” sus primeros meses de vida.

“Voy a besarte tus patitas chiquititas, chiquititas, chiquititas, chiquititas, y unos rollitos que ojalá te salgan de tanta tetita que te va a dar la mamá“, dijo la bailarina.

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