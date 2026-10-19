19/ 10/ 2026 13:54

Violento incendio en zona franca de Iquique: Bomberos combaten fuego en bodega de neumáticos

Funcionarios de Bomberos combaten a esta hora un violento incendio en un galpón de la Zofri que almacena repuestos para vehículos, accesorios y neumáticos. Una densa y oscura columna de humo sugiere la combustión de material tóxico, lo que ha causado preocupación entre las autoridades. Mientras más compañías acuden al lugar, voluntarios trabajan en el lugar con una escalera mecánica y una piscina de abastecimiento de agua potable para extinguir las llamas.