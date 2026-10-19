U. de Chile vs Libertad: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores Femenina

Universidad de Chile se mide a Libertad de Paraguay en un partido decisivo por la Copa Libertadores Femenina. De conseguir el triunfo, Las Leonas darán un paso gigante rumbo a los cuartos de final.

Universidad de Chile juega su segundo partido por la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este lunes a Libertad de Paraguay.

Tras el empate 0-0 con Nacional de Uruguay en el debut, Las Azules deben derrotar a toda costa al cuadro guaraní que viene de igualar con Deportivo Cali.

De conseguir la victoria, el conjunto laico quedará en una gran posición pensando en la clasificación a los cuartos de final del torneo continental.





U. de Chile vs Libertad: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Universidad de Chile ante Libertad, válido por la fecha 2° de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo y online por el sitio CHV Deportes de chilevision.cl.

Además, la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión emitirán este importante cotejo de forma completamente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. de Chile vs Libertad GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver el segundo duelo de la U, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs Libertad?

El compromiso de Las Leonas contra el Gumarelo inicia a las 21:00 horas de Chile de este lunes 19 de octubre, disputándose en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.