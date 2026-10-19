Tristeza en el fútbol chileno: Murió Manuel Burboa, integrante de la organización del Mundial 1962

El ex funcionario de la Federación de Fútbol de Chile falleció a los 98 años. Su legado fue destacado por el ex ministro Jaime Pizarro, quien lideró un homenaje en 2024.

Este domingo por la tarde se informó el fallecimiento de Manuel Burboa, histórico integrante de la organización del Mundial de Chile 1962.

El histórico funcionario de la Federación de Fútbol de Chile perdió la vida a los 98 años, dejando como gran legado el colaborar en el desarrollo del gran evento.

Uno de sus nietos lo despidió en redes sociales, destacando la importancia que tuvo para el desarrollo del deporte nacional.

Manuel Burboa, uno de los artífices del Mundial de Chile 1962

Burboa fue miembro del Comité Organizador del Mundial de Chile 1962, donde trabajó con Carlos Dittborn y Juan Pinto Durán, entre otros.

Su rol fue valorado por el ex ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien en junio del 2024 comandó un homenaje en el que lo acompañaron familiares y amigos.

“Don Manuel tuvo un rol importante en el inolvidable Mundial de Fútbol de 1962, realizado en Chile, y ha dedicado su vida a trabajar por el desarrollo de esta disciplina”, sostuvo en aquel momento la autoridad.

En dicha ceremonia, el otrora directivo recibió una medalla conmemorativa elaborada por Casa de Moneda.