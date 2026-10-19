Chile vs Australia: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 Femenino

La Roja debuta en el Mundial Sub 17 Femenino ante Australia, partido que es clave en el objetivo de avanzar a la segunda ronda.

La Selección Chilena comienza su participación en el Mundial Sub 17 Femenino, debutando este lunes ante Australia.

Por la fecha 1° del Grupo F, La Roja se ilusiona con conseguir tres puntos fundamentales en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda de la cita planetaria de Marruecos.

Tras este encuentro, las dirigidas por Vanessa Arauz se medirán a México y cerrarán su zona enfrentando a España en un desafío que asoma bastante complejo.





Chile vs Australia por Mundial Sub 17 Femenino: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Australia, válido por el Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver este duelo de manera online y totalmente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Australia GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Chile vs Australia?

El compromiso del combinado nacional contra las oceánicas inicia a las 15:00 horas de Chile de este lunes 19 de octubre, disputándose en el Complejo de Fútbol Femenino de Rabat.