Con solamente dos partidos jugados: Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina

La despedida del torneo se consumó con la contundente victoria de Corinthians sobre Caracas, dejando a Las Albas sin chances de avanzar a la siguiente ronda.

Es oficial. Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina este domingo tras disputar solamente dos partidos.

La derrota ante Independiente Santa Fe de Colombia, sumada a la victoria de Corinthians sobre Caracas, dejaron a Las Albas sin chances matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

El Cacique esperaba un traspié de las brasileñas para poder seguir con la ilusión, pero el Timao se impuso por un contundente 7-0 para asegurar su paso a los cuartos de final.

Con esto, las dirigidas por Tatiele Silveira jugará contra las venezolanas solamente para evitar quedar en el último lugar de su zona.

El mazazo es importante para el Popular, especialmente si se tiene en cuenta la buena campaña que hicieron el 2025 en el que cayeron en semifinales por penales frente a Deportivo Cali.





¿Cuándo juegan Colo Colo y Caracas por la Copa Libertadores Femenina?

El partido entre Colo Colo y Caracas se disputará este miércoles 21 de octubre a partir de las 17:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

Tabla de posiciones Grupo A Copa Libertadores Femenina