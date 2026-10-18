Colo Colo cayó ante Santa Fe y complicó sus opciones de avanzar en la Libertadores Femenina

Las Albas sufrieron su segunda derrota consecutiva y siguen sin sumar puntos en el Grupo A. Ahora, deberán enfrentar a Caracas.

Colo Colo cayó por 2-1 ante Independiente Santa Fe por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina.

Esto, luego de recibir un gol en los descuentos que sentenció la derrota y complicó sus opciones de avanzar a los cuartos de final.

Anaís Cifuentes abrió la cuenta para Las Albas con un cabezazo en el segundo tiempo. Sin embargo, Mariana Zamorano igualó el marcador mediante un tiro libre a los 64 minutos.





Cuando el empate parecía definitivo, la colombiana volvió a aparecer en el área y marcó el tanto del triunfo de Santa Fe a los 90+3′.

Con este resultado, las dirigidas por Tatiele Silveira sumaron su segunda derrota consecutiva y siguen sin puntos en el Grupo A.

Ahora, Colo Colo enfrentará a Caracas en la última fecha de la fase grupal, en busca de un triunfo que le permita mantener vivas sus opciones de clasificación.