Remezón en la U: Liquidador revoca al directorio de Azul Azul y pone fin al ciclo de Cecilia Pérez

Desde el club manifestaron que darán curso a la solicitud, remarcando que seguirán “trabajando con su máximo compromiso durante el periodo legal correspondiente”.

Nuevo terremoto azota a Universidad de Chile. Este viernes se confirmó que el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, resolvió revocar el directorio de Azul Azul.

Esta situación marca un nuevo cambio en el club, poniendo fin al periodo de Cecilia Pérez como máxima dirigente del cuadro laico.

La determinación se tomó con la autorización de la Junta de Acreedores, quienes dieron un plazo de 30 días para generar las modificaciones en la orgánica del club.





La U se pronunció tras revocación del directorio

A través de un comunicado, la institución informó que “dará curso a la solicitud tal como indica la ley y que seguirá trabajando con su máximo compromiso durante el periodo legal correspondiente, para dar continuidad al trabajo que está desarrollando”.

En ese escenario, la U destacó que “el plantel masculino hoy se encuentra disputando el título y su clasificación a copas internacionales; el equipo femenino está compitiendo de buena manera, en este momento, en Copa Libertadores de América”.

“El fútbol formativo está dando sus frutos, lo que ha posibilitado que jugadores formados en casa estén hoy consolidados en el primer equipo”, agregaron.

Adicionalmente, remarcaron que el directorio encabezado por Pérez “continuará con el trabajo administrativo necesario para el buen funcionamiento del club, el de sus funcionarios y funcionarias, para los desafíos que vienen: un año 2027 emblemático, marcado por el aniversario 100 de la institución”.