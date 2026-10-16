U. de Chile vs Nacional: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores Femenina

Universidad de Chile enfrenta a Nacional de Uruguay buscando estrenarse con un triunfo en la Copa Libertadores Femenina, partido que se juega en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

Universidad de Chile debuta este viernes en la Copa Libertadores Femenina, chocando este viernes a Nacional de Uruguay en un partido clave.

Las Azules compiten por sexta vez en el torneo y enfrentan al Bolso con la obligación de ganar, lo que les permitiría tener tranquilidad de cara a los próximos desafíos.

Tras este encuentro, el elenco nacional se medirá a Libertad de Paraguay y cerrará la fase de grupos contra Deportivo Cali.





U. de Chile vs Nacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Universidad de Chile ante Nacional será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Adicionalmente, por la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión puedes ver completamente gratis este duelo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. de Chile vs Nacional

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver el estreno de la U, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs Nacional?

El compromiso del Romántico Viajero contra el elenco charrúa inicia a las 21:00 horas de Chile de este viernes 16 de octubre, disputándose en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.