Colo Colo vs Corinthians | Goles, resumen y compacto del partido por Libertadores Femenina
El Cacique se estrenó con una derrota frente al Timao, resultado que las obliga a ganar su próximo partido para mantenerse con vida en el torneo.
Colo Colo no pudo y cayó 2-0 ante Corinthians este jueves, arrancando con el pie izquierdo su participación en la Copa Libertadores Femenina.
Pese a realizar un correcto partido, Las Albas no pudieron aprovechar sus chances y terminaron inclinándose frente al Timao, actuales campeonas del certamen.
El próximo encuentro del Popular será contra Independiente Santa Fe de Colombia, el que es una verdadera final en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.