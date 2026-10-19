Jean Paul Pineda queda en prisión preventiva por desacato y lesiones tras agresión a expareja

El exfutbolista protagonizó un nuevo episodio de violencia intrafamiliar y, dado los antecedentes previos y el incumplimento de medidas cautelares, el tribunal determinó dejarlo en prisión.

Jean Paul Pineda quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por los delitos de desacato y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), en una causa relacionada con una agresión denunciada por su expareja.

La resolución fue adoptada durante una audiencia en el Tribunal de Garantdeía de San Bernardo, donde se consideraron los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, entre ellos el presunto incumplimiento de una medida cautelar que buscaba proteger a la víctima.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal, la víctima denunció directamente ante funcionarios de Carabineros lo ocurrido al interior de un establecimiento la tarde del domingo, en donde se habría generado un acto de violencia.





Pineda incumplió medidas cautelares

Según explicó el fiscal Claudio Ciudad, el tribunal tuvo en cuenta la necesidad de resguardar a la mujer, así como los hechos de violencia denunciados y la existencia de una orden de alejamiento que se encontraba vigente desde diciembre de 2025 .

“Se tuvo en consideración por parte del tribunal el resguardo de la víctima, la protección que se le debe a ella por la consideración establecida en la ley sobre violencia de género”, explicó.

Además, indicó que el imputado incumplió las medidas cautelares que habían sido decretadas previamente para proteger a su expareja.