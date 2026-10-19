Gran Sala Sinfónica Nacional en jaque: Advierten “riesgo” de continuidad ante recorte presupuestario

La directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), Dominique Thomann, aseguró que la propuesta presupuestaria del gobierno incluye la eliminación de $2.165 millones recibidos durante 2026, destinados a operación, mantención y programación.

La Gran Sala Sinfónica Nacional, inaugurada hace poco más de un año, podría enfrentar dificultades para continuar funcionando debido al recorte contemplado en el Presupuesto 2027 para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Según explicó a El Mostrador, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), Dominique Thomann, confirmó que la propuesta presupuestaria reduciría los $2.165 millones recibidos durante 2026, destinados a operación, mantención y programación.

“Esto, por supuesto, genera preocupación porque pone en riesgo la continuidad de un proyecto cultural que se gestó y concretó de manera transversal con el apoyo de distintos gobiernos y durante distintas rectorías”, advirtió.

La situación ocurre en medio de una propuesta que contempla $440.518 millones para el Ministerio de las Culturas, cifra que representa una disminución del 10,1% respecto de la base de comparación utilizada para 2026.

“Debe haber algún error”

Según explicó Thomann, actualmente CEAC se financia a través de las Actividades de Interés Nacional (AIN), dependiente del Ministerio de Educación; y de la cartera de Culturas.

En ese sentido, cuestionó especialmente la magnitud de la reducción: “ Pensamos que debe haber algún error , pues no se entiende que seamos la única institución cultural que está viendo reducido aquel aporte en un 100%”.

Durante el último año, el CEAC ha recibido a 156.970 personas, de las cuales más de 103 mil participaron en actividades gratuitas. La directora advirtió que la falta de recursos podría repercutir en el precio de las entradas, que actualmente parten desde los $5.000.

“Lo que está en juego es la operación del espacio donde trabajan y se presentan los elencos artísticos, es decir, la Gran Sala Sinfónica Nacional y el Teatro Universidad de Chile”, sostuvo.

Desde el CEAC esperan que la situación sea abordada durante la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso. Aunque descartaron anticipar eventuales medidas laborales, Thomann insistió en que mantener el financiamiento es fundamental para asegurar la continuidad del proyecto y su aporte a la cultura nacional.