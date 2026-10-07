Ley Ricarte Soto sufriría recorte de $28 mil millones: Ministra Chomali descartó “impacto” en pacientes

Según los antecedentes del proyecto de Presupuesto 2027, el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo pasaría de $189.696 millones durante 2026 a $166.951 millones en 2027.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción cercana a los $28 mil millones para la Ley Ricarte Soto, situación que generó críticas en el Congreso y llevó a la ministra de Salud, May Chomali, a asegurar que la disminución de recursos no implicará que pacientes queden sin sus medicamentos.

Según los antecedentes presupuestarios, el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo pasaría de $189.696 millones durante 2026 a $166.951 millones en 2027 . Aunque la diferencia nominal alcanza los $22.745 millones, al considerar la inflación, la caída se aproxima a los $28 mil millones, equivalente a cerca de un 14% en términos reales.

Críticas por reducción de presupuesto a Ley Ricarte Soto

La reducción encendió las alertas entre parlamentarios. El senador Iván Flores (DC) cuestionó si la menor asignación significará disponer de menos recursos para medicamentos y tratamientos de las 27 patologías actualmente cubiertas.

“Hoy día, entonces, ¿se le va a decir a la gente que para los medicamentos y tratamientos ya no va a haber la misma plata?”, cuestionó Flores.

Más duro fue el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), quien calificó la situación como “inaceptable”. “¿Cómo es posible que llegamos a este extremo de conductas que rayan en lo miserable?”, emplazó.

La explicación del gobierno

Frente a las críticas, la ministra de Salud, May Chomali, explicó en entrevista con Radio Pauta que la Ley Ricarte Soto históricamente ha requerido más recursos que los contemplados inicialmente en el presupuesto y sostuvo que la diferencia se cubre posteriormente mediante otras fuentes de financiamiento.

“Para los efectos prácticos de los pacientes no tiene ningún impacto”, aseguró la secretaria de Estado, quien enfatizó que el gobierno buscará los recursos necesarios para garantizar las prestaciones.

Chomali afirmó que esto incluye tanto a quienes ya se encuentran en tratamiento como a nuevos pacientes diagnosticados con alguna de las patologías actualmente cubiertas.

“No se les va a dejar de entregar su medicamento. Esto es una ley y ellos tienen un derecho”, subrayó la secretaria de Estado. Desde el Ejecutivo también indicaron que, si la asignación inicial resulta insuficiente durante 2027, se incorporarán recursos adicionales para asegurar la continuidad de los tratamientos.