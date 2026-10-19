19/ 10/ 2026 15:24

“Yo soy inocente”: Cathy Barriga se pronunció tras la postergación de la audiencia e inhabilitación de tercer juez

Este lunes volvió a fracasar la audiencia de preparación del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Esto, luego de que otro juez fuese inhabilitado. El Consejo de Defensa del Estado y los querellantes, además de la Fiscalía, señalaron que puede tratarse de medidas dilatorias. Cathy Barriga es acusada de fraude al fisco y otros delitos económicos respecto de su gestión en la Municipalidad de Maipú cuando era edil. En su entrada al Centro de Justicia, Barriga destacó el trabajo de su defensa; fue consultada sobre si mantiene su inocencia y concluyó: “No se sigue pensando; yo soy inocente”.