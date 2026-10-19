“Nadie me iba a creer”: Mon Laferte reveló episodio de acoso en Rojo que mantuvo en silencio por años

La cantautora impactó con su relato a sus excompañeras de programa, María Jimena Pereyra y Carolina Soto, con quienes revivió su etapa en el espacio de talentos. “Es una de las cosas que me ha tenido atormentada todos estos años”, sostuvo.

Mon Laferte recordó el acoso que sufrió por parte del exproductor de Rojo, Jaime Román, y relató un desconocido episodio en conversación con sus excompañeras Carolina Soto y María Jimena Pereyra.

La reconocida cantautora fue invitada al podcast Y nos fuimos a capilla, donde revivió su etapa como participante del extinto programa de talentos.

Al ser consultada por La Chica de Rojo, el único disco que grabó bajo el nombre Monserrat Bustamante, la ganadora del Latin Grammy explicó por qué no le guarda cariño a esas canciones.

“Lo odiaba porque yo quería grabar mis canciones. Me creía Shakira y componía desde chiquitita”, indicó Laferte. En ese momento, recordó la negativa que recibió de Román al proponer sus propias composiciones.

“Me caía como el hoyo ese viejo”, lanzó la autora de Tu Falta de Querer. “Yo quería mis canciones, entonces fue triste. Mis amigos y cercanos me dijeron: ‘tienes que hacerla nomás, así después vas a crecer y tomar la decisión’. Fue como ‘bueno, ya’ y lo defendí (el disco) hasta el final“, agregó.





Mon Laferte reveló desconocido episodio de acoso

La artista detalló que, después de grabar el disco La Chica de Rojo en un estudio en barrio Bellavista, Jaime Román habría ofrecido trasladarla en su vehículo. “Me sube al auto y me dice: ‘Vámonos al canal, yo te llevo’ (…) Era cerquita, así que yo dije: ‘Bueno, me subo'”, indicó.

Sin embargo, después vino un episodio que la marcó para siempre. “Cierra la puerta, pasa por arriba y me echa el asiento para atrás (…) Me dio un beso“ , señaló.

“Fue demasiado shockeante”, agregó la cantante. El relato impactó a Carolina y María Jimena, quienes no tardaron en manifestar su preocupación. “Mon, perdón, ¿me estás hablando en serio?”, preguntó Pereyra.

“Después que pasó esto, yo tiritaba. Entonces, le dije: ‘mejor me voy a ir sola’, y él me dice: ‘mijita, no pasa nada’. No me acuerdo bien, lo tengo como medio borrado”, reconoció. “No lo quería ver, le tenía pavor”, añadió.

Jaime Román fue condenado en 2013 a cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, tras confesar que obtuvo servicios sexuales de menores, en el marco del llamado caso Heidi.





Las disculpas de Rafael Araneda

La cantautora señaló que no le contó a nadie sobre este hecho por muchos años. “Nadie me iba a creer a mí, si nos hacían sentir que no valíamos nada”, sostuvo.

No obstante, poco antes de abandonar el programa y emprender su viaje a México, decidió revelar esta situación a dos personas influyentes en el espacio: Eduardo Domínguez, fallecido exdirector de Rojo, y al animador Rafael Araneda.

“Tenía 23 años y les dije: ‘Yo me quiero salir, no puedo más aquí porque me pasó esto con el caballero Román y es una de las cosas que me ha tenido atormentada todos estos años. Por favor, déjenme ir’“.

Si bien ambos le ofrecieron ayuda, finalmente eso nunca se concretó. “Discúlpenme, pero, señor Rafa Araneda y señor Eduardo Domínguez, que ya no está en este mundo, debieron haber tomado las cartas en el asunto“, emplazó María Jimena.

Ante esto último, Mon reconoció que, tras exponer esta antigua conversación, el actual animador del Festival de Viña del Mar la llamó para pedirle disculpas. “Me dijo que no se acordaba, una disculpa. Fue muy amable”, indicó.