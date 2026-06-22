“Me cae como el forro”: Carolina Soto y María Jimena Pereyra descueran a ex Rojo por “renegar” de su pasado

Las cantantes abordaron el tema en su podcast “Y nos fuimos a capilla”, donde cuestionaron a un excompañero del programa de talentos. Además, precisaron que su crítica no va dirigida a Mon Laferte.

María Jimena Pereyra y Carolina Soto arremetieron contra algunos exintegrantes de Rojo Fama Contrafama que, según ellas, han “renegado” públicamente de su paso por el emblemático programa de talentos.

Todo ocurrió en un reciente capítulo de su podcast Y nos fuimos a capilla, cuando Soto reconoció que le molesta que algunos excompañeros no valoren el espacio que les permitió darse a conocer.

“Estoy muy en contra de que algunos compañeros, hasta el día de hoy, renieguen de que hayan estado en Rojo” , afirmó.

Pereyra coincidió de inmediato con su compañera, con quien mantiene una amistad hasta la actualidad. “A mí también me hace ruido. Yo siempre he sido una agradecida del programa y hasta el día de hoy lo digo”, sostuvo.





Ambas artistas remarcaron que gran parte de sus carreras comenzó gracias a la vitrina que les entregó el espacio televisivo.

“Nosotras estamos aquí por Rojo”, señaló Carolina, mientras que María Jimena agregó que “el paso de cada persona que estuvo en el programa significó algo” y que no reconocer esa exposición inicial resulta difícil de entender.

“Que haya sido buena o mala experiencia, esa es otra cosa”, puntualizó la argentina.

La precisión sobre Mon Laferte y la crítica a excompañero

Durante la conversación, Carolina Soto reveló que existe una exintegrante con quien sí comparte las críticas al programa debido a la compleja experiencia que vivió. En ese contexto, ambas confirmaron que se referían a Mon Laferte.

Recordemos que la reconocida cantautora nacional denunció públicamente que, durante su paso por Rojo, habría sido víctima de acoso por parte de un exproductor.

“Ella tiene todo el derecho”, afirmó Soto, mientras Pereyra recordó que mantuvieron una buena relación con la artista tras su paso por el programa.





Sin embargo, las cantantes fueron especialmente duras al referirse a otro exintegrante, esta vez un hombre cuya identidad decidieron mantener en reserva.

“Hay otras personas de sexo masculino que son muy malagradecidas. Y me carga, me cae como el forro” , lanzó Soto sin filtros.

Pereyra, por su parte, reveló un dato sobre ese misterioso hombre que obligó a Carolina a intervenir. “No dejan que lo presenten así (que estuvo en Rojo)”, destapó María Jimena, siendo silenciada por su amiga para que no entregara más pistas.

La conversación terminó con una última declaración de la ganadora de Top Chef VIP que dejó en evidencia su molestia con el aludido. “Esa persona nunca la vamos a invitar a este programa”, sentenció.