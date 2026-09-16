Latin Grammy 2026: Mon Laferte arrasó con 6 nominaciones y encabeza la presencia chilena

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles a los nominados de la 27ª entrega de los premios, donde la cantautora aparece como la artista nacional con más candidaturas gracias a su álbum “Femme Fatale”.

La música chilena tendrá una presencia destacada en la edición 2026 de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles a los nominados de la 27ª entrega de los premios, donde Mon Laferte aparece como la artista nacional con más candidaturas.

En total, la representación nacional se extiende a distintas categorías y también alcanza producciones audiovisuales.





Artistas chilenos nominados a los Latin Grammy 2026

Mon Laferte

Grabación del Año: Femme Fatale

Álbum del Año: Femme Fatale

Canción del Año: Femme Fatale

Mejor Canción Pop: Melancolía

Mejor Canción Alternativa: 1:30

Mejor Álbum Cantautor: Femme Fatale

Francisca Valenzuela

Mejor Canción Alternativa: BUGAMBILIA, canción que compuso junto a Francisco Victoria.

Banda sonora de La Casa de los Espíritus

Mejor Música para Medios Visuales: La banda sonora de la serie de Prime Video, que incluye participación de artistas y compositores chilenos como Fernando Milagros y Manuel García, además de material de Víctor Jara.

Los Tres

Mejor Video Musical Versión Corta: INRI, dirigido por Pato Escala, director y productor de Historia de un Oso, corto chileno ganador del Oscar, junto a Nj López.

La lista general es encabezada por el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía suman siete cada uno. Mon Laferte comparte el grupo de seis nominaciones con Silvana Estrada.

La entrega de los premios se realizará este 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.