Dos chilenas son confirmadas para nuevo ciclo de Tiny Desk: Mon Laferte va por su tercera vez

La nueva temporada de El Tiny, mismo ciclo que llevó a 31 Minutos al espacio en 2025, comenzará el próximo 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre.

Dos artistas chilenas fueron confirmadas para formar parte de la nueva edición de “El Tiny”, la serie especial de conciertos de Tiny Desk de NPR que celebra el Mes de la Herencia Hispana.

Se trata de la cantautora Mon Laferte y la saxofonista Melissa Aldana, quienes representarán a Chile en una programación que reunirá a músicos de distintos países y estilos.

La nueva temporada de El Tiny comenzará el próximo 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre, con presentaciones íntimas realizadas detrás del icónico escritorio de NPR.

Mon Laferte va por su tercera vez en Tiny Desk

Para Mon Laferte, esta será una ocasión especialmente significativa, ya que marcará su tercera participación en Tiny Desk.

La cantante chilena volverá a este reconocido espacio después de sus anteriores presentaciones en 2018 y 2022, esta última grabada en una antigua iglesia en México.





La artista será parte de una selección que también incluye nombres como Los Mirlos, Yendry, Alex Ferreira, Panteón Rococó, Tim Bernardes, Los Texmaniacs, Draco Rosa y Los Tigres del Norte.

Por su parte, la saxofonista chilena Melissa Aldana, nominada en dos ocasiones a los premios Grammy, llegará a las sesiones junto al destacado pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, en una presentación que estará marcada por el jazz.

En total, 10 artistas y agrupaciones fueron escogidos para esta edición, representando diferentes generaciones, países y estilos musicales. La programación transitará por géneros como el pop, la cumbia, el rock, el ska, el indie, el norteño, el tejano y el jazz.