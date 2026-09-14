Caso Mariana Sepúlveda: La nueva acción de la Fiscalía que busca revertir la prescripción

El Ministerio Pública buscará abrir la posibilidad de continuar con la investigación y por la desaparición de la joven a la que se perdió el rastro hace 18 años y que tiene a Ghislain Quiroz como autor confeso del crimen.

La causa por el crimen de Mariana Sepúlveda podría volver a ser revisada, luego de que la Fiscalía Centro Norte anunciara que recurrirá a la resolución que decretó la prescripción total y definitiva del caso.

Junto con la determinación de que el caso quedó prescrito, la resolución ordenó la libertad inmediata de Ghislain Quiroz, vecino que confesó ser el autor del crimen.

Luego de que la tarde del viernes 11 de septiembre se realizara la audiencia de formalización de la investigación, la jueza recibió un informe policial en el que se señala que no registra movimientos migratorios.

Lo anterior, pese a que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había decretado inicialmente su internación provisoria debido a su presunta capacidad cognitiva reducida del hombre de 42 años que confesó el presunto homicidio ocurrido en 2008.





Horas más tarde, la jueza que estuvo a cargo del control de detención y la formalización decretó la prescripción de la causa.

Con ello también quedó sin efecto la audiencia que estaba programada para el 15 de octubre para discutir precisamente la prescripción del delito.

Ante esto, el Ministerio Público cuestionó la forma en que se adoptó la resolución y confirmó que buscará revertirla.

“ Vamos a recurrir esta resolución que fue dictada fuera de la audiencia , horas después de que se fijara un día y hora para debatir la prescripción”, señaló la Fiscalía Centro Norte.

Desde el organismo agregaron que la decisión fue tomada “sin escuchar a ninguno de los intervinientes”.

Por este motivo, la Fiscalía recurrirá al sobreseimiento por prescripción decretado a favor de Quiroz Carrizo.