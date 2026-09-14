“Te amo, mi lulito”: Cony Capelli se reencontró con Pincoya y recibió especial regalo por embarazo

Las ex chicas reality volvieron a estar juntas luego de varios meses, en un encuentro marcado por la espera del primer hijo o hija de la ganadora de Gran Hermano.

Cony Capelli y Pincoya protagonizaron un esperado reencuentro que emocionó a sus seguidores en redes sociales, luego del regreso de la oriunda de Chiloé desde Argentina.

Jennifer Galvarini volvió recientemente a Chile tras participar en Gran Hermano: Generación Dorada, donde se convirtió en una de las participantes con mayor permanencia de la edición.

Su regreso permitió que finalmente pudiera reencontrarse con Capelli, con quien mantiene una cercana relación desde su recordado paso por Gran Hermano Chile.

El momento además tuvo un significado especial debido al embarazo de Capelli. La influencer anunció que esperaba a su primer hijo o hija mientras Pincoya todavía se encontraba en el encierro en Argentina.

Por lo mismo, la chilota se enteró de esta importante noticia recién después de abandonar el reality.





El emotivo reencuentro de Cony Capelli y Pincoya

A través de Instagram, Cony Capelli compartió un registro del esperado encuentro y expresó todo su cariño hacia Jennifer Galvarini.

“Pincony. Te amo, mi lulito, verte me recargó de amor”, escribió la exchica reality junto al video.

En las imágenes se puede apreciar parte del especial regalo que Pincoya preparó para el futuro bebé de Capelli.

Galvarini llegó con un tierno osito de peluche, además de calcetines y unos pequeños zapatitos de lana para el hijo de su amiga.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas, quienes rápidamente reaccionaron a la publicación y celebraron que finalmente pudieran volver a encontrarse.

“Tan lindas”, “el reencuentro que muchos esperamos”, “la mejor dupla de realitys de todos los tiempos”, “anhelaba tanto verlas juntas” y “me conmueven”, fueron parte de los comentarios.