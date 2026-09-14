“Es mi gobierno”: Mara Sedini analizó la posibilidad de volver a La Moneda a casi 4 meses de su salida

En conversación con Felipe Kast, la exministra defendió el proyecto político de la actual administración y reveló cómo quedó su relación con el presidente José Antonio Kast tras su salida. “Me cargan los rencores, no me gustan los resentimientos”, afirmó.

La exministra Mara Sedini abordó su futuro vínculo con La Moneda, asegurando que no considera cerrado un eventual regreso a “colaborar” con la administración de José Antonio Kast.

En conversación con el senador Felipe Kast en FelipePodkast, la otrora vocera fue consultada directamente sobre qué haría si el mandatario la llamara nuevamente para trabajar en el gobierno.

“Si me llamara el presidente, feliz iría a conversar con él. Y como yo pueda colaborar en el gobierno, feliz”, afirmó Sedini.

Eso sí, también aclaró que actualmente considera que su lugar está fuera de La Moneda y que tampoco está buscando activamente regresar a ocupar un cargo en la administración. “Creo que mi lugar hoy en día está acá afuera”, señaló.





“Este es mi gobierno”

En esa línea, la exministra afirmó que su salida no modificó su respaldo al presidente Kast ni a la administración. “El que yo haya salido del gobierno o tuviera ciertas situaciones incómodas o molestas, no implica que este no siga siendo mi gobierno”, aseguró.

“ Este es mi gobierno, yo quiero que le vaya bien e hice todo para que el presidente José Antonio Kast saliera (electo) y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a Chile”, agregó Sedini.

La exministra también defendió el proyecto político de la actual administración y manifestó su convicción respecto de las ideas que impulsa La Moneda. “Este es un gobierno que tiene las ideas correctas”, afirmó durante la conversación.

Consultada sobre si había vuelto a hablar con el mandatario después de su salida, Sedini respondió: “No he tenido más contacto con él, pero creo que tiene más trabajo que hacer que hablar conmigo. Pero que sepa que yo lo sigo apoyando a él y sus ministros”.

“Me cargan los rencores, no me gustan los resentimientos, esas cosas no sirven para la política y el futuro, acá tenemos todos que trabajar por Chile”, sostuvo.





La autocrítica de Mara Sedini

Durante la entrevista, la exministra también realizó una autocrítica sobre sus 69 días en La Moneda y reconoció que no logró defender con suficiente fuerza el “estilo de vocería” que pretendía implementar.

“No tuve la fuerza para defender el estilo de vocería que yo quería. Una vocería que fuera auténtica, distinta, rompedora, que trajera toda esa, digamos, épica y mística”, señaló.

“Yo entiendo que uno como ministro tiene que tener una cierta altura institucional, pero eso no quiere decir que no puedas tener un estilo propio”, explicó.

Finalmente, la exsecretaria de Estado planteó: “Yo creo que podría haber construido una gran vocería si hubiera tenido más tiempo y hubiera, desde un principio, sido absolutamente auténtica en el cargo, porque además creo que para eso me eligieron ministra, para ser Mara Sedini”, concluyó.