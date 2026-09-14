Más de 15 mil vacantes en todo Chile: Así puedes usar el nuevo buscador de empleo gratuito

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP buscan llegar a las 20.000 contrataciones a través de la campaña denominada “Cruzada x el empleo”.

En agosto, la tasa de desocupación en Chile se ubicó en un 9,5% durante el trimestre mayo-julio, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos cinco años, según información del Instituto Nacional de Estadísticas.

En ese sentido, y en vista del desafío que enfrenta el país en materia de empleo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP iniciaron una campaña denominada “La Cruzada.

Se trata de una iniciativa que invita a las empresas a publicar ofertas laborales y conecta a esas empresas con miles de personas que buscan empleo en un mismo espacio.

Buscador gratuito de empleos: 15 mil ofertas

De esta forma, las personas acceden a más oportunidades laborales, las empresas encuentran el talento que necesita y el país fortalece su capacidad de generar empleo y desarrollo.

La meta compartida es llegar a las 20.000 contrataciones a través de la página web, a la que puedes acceder pinchando este link o presionando la imagen a continuación.

En agosto, la tasa de desocupación en Chile se ubicó en un 9,5% durante el trimestre mayo-julio, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos cinco años, según información del Instituto Nacional de Estadísticas.

En ese sentido, y en vista del desafío que enfrenta el país en materia de empleo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP iniciaron una campaña denominada “La Cruzada.

Se trata de una iniciativa que invita a las empresas a publicar ofertas laborales y conecta a esas empresas con miles de personas que buscan empleo en un mismo espacio.

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De esta forma, las personas acceden a más oportunidades laborales, las empresas encuentran el talento que necesita y el país fortalece su capacidad de generar empleo y desarrollo.

La meta compartida es llegar a las 20.000 contrataciones a través de la página web, a la que puedes acceder pinchando este link o presionando la imagen a continuación.