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Registro Civil: Revisa el horario especial en la semana de las Fiestas Patrias

A pocos días del inicio de las festividades, una de las dudas que surge es hasta qué hora funcionarán las oficinas del Registro Civil durante esta semana.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

El próximo viernes 18 y sábado 19 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patrias en Chile, fechas que implicarán importantes cambios en el horario de funcionamiento del comercio y entidades del Gobierno.

De acuerdo con la Ley N° 19.973, ambas jornadas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables, por lo que malls, supermercados y reparticiones del Estado estarán cerrados durante ambos días.

Lunes 14 a miércoles 16 de septiembre

Durante esta semana, los días previos a las Fiestas Patrias, el Registro Civil atenderá en horario habitual el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre:

  • De 08:30 a 14:00 horas en todas sus oficinas.

Horario especial del jueves 17 de septiembre

Desde la entidad gubernamental informaron que solo el jueves 17 de septiembre habrá cambio horario:

  • De 08:30 hasta las 12:00 horas en todo el país.

Eso sí, el ingreso de público será hasta las 11:30 horas.

¿Abren sus oficinas el 18 de septiembre?

Finalmente, el viernes 18 de septiembre es un feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores, por lo que las oficinas del Registro Civil permanecerán cerradas en todo el país.

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