Registro Civil: Revisa el horario especial en la semana de las Fiestas Patrias

A pocos días del inicio de las festividades, una de las dudas que surge es hasta qué hora funcionarán las oficinas del Registro Civil durante esta semana.

El próximo viernes 18 y sábado 19 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patrias en Chile, fechas que implicarán importantes cambios en el horario de funcionamiento del comercio y entidades del Gobierno.

De acuerdo con la Ley N° 19.973, ambas jornadas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables, por lo que malls, supermercados y reparticiones del Estado estarán cerrados durante ambos días.

Lunes 14 a miércoles 16 de septiembre

Durante esta semana, los días previos a las Fiestas Patrias, el Registro Civil atenderá en horario habitual el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre:

De 08:30 a 14:00 horas en todas sus oficinas .

Horario especial del jueves 17 de septiembre

Desde la entidad gubernamental informaron que solo el jueves 17 de septiembre habrá cambio horario:

De 08:30 hasta las 12:00 horas en todo el país .

Eso sí, el ingreso de público será hasta las 11:30 horas.

¿Abren sus oficinas el 18 de septiembre?