Javier Olivares divide a las redes por video con pavo real: “Hoy me tocó hacer corte de alas”

El diputado del PDG generó varias reacciones después de la publicación de un registro, donde reconoció que le cortó parte de sus alas a sus pavos reales y explicó los motivos.

El diputado Javier Olivares (PDG) generó reacciones divididas en redes sociales luego de compartir un video junto a uno de sus pavos reales, donde reveló que le cortó parte de sus alas.

En el registro publicado en Instagram, el parlamentario aparece acariciando al ave mientras explica las razones detrás de la intervención.

“Miren quién me vino a ver, este es uno de los regalones. Le acabamos de cortar parte de sus alas porque con estas vuelan y se van a la casa de mis vecinos y no les gusta mucho “, señaló en el video.

Olivares también dio a entender que tiene más ejemplares en su hogar y que el procedimiento fue realizado a varios de ellos.

“Hoy me tocó hacer corte de alas para algunos, a los que pude agarrar porque algunos son medios difíciles”, comentó.

La reacciones por video de Javier Olivares junto a pavo real

La publicación rápidamente acumuló reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos destacaron la belleza de los pavos reales y la cercanía del diputado con estos animales, otros cuestionaron la práctica.

Entre los comentarios que aparecieron en el reel se leyeron mensajes como: “¿Sabes que eso es maltrato animal?”, “cómo se te ocurre cortarle las alas” y “eso no se hace”.

Pese a los cuestionamientos, el parlamentario defendió los cuidados que entrega a sus aves en la descripción del video.

“Hoy tocó trabajo de casa con mis regalones del hogar… Llegó la temporada de apareamiento y, con ella, las ganas de fuga de algunos de estos irresponsables padres”, escribió.

“Y como no quiero que se me vayan de aventura —ni mucho menos que alguien me los robe en una de sus escapadas—, hoy me dediqué a ellos y a darles los cuidados que necesitan en esta temporada“, agregó.

Finalmente, Olivares aseguró que los animales “también son parte de la familia y hay que cuidarlos como corresponde”.