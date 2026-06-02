El video del diputado Javier Olivares aplaudiendo a carabineros que generó ola de comentarios en redes sociales

En el registro publicado por Agencia Uno se aprecia al parlamentario aplaudiendo a cada funcionario que desfilaba tras la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

Este lunes, el presidente José Antonio Kast y en más de dos horas de discurso, realizó en el Congreso Nacional su primera Cuenta Pública.

Para dicha ceremonia se realizaron diversas actividades, y una de ellas fue el desfile de la banda de la Escuela de Carabineros a la salida del Congreso Nacional de Valparaíso una vez finalizado el discurso.

En el registro publicado por Agencia Uno, se aprecia al diputado Javier Olivares aplaudiendo a cada funcionario que desfilaba y en un momento les gritó “los héroes de Chile”.

El video generó una ola de comentarios, donde algunos usuarios critican al parlamentario, mientras otros apoyan su actuar.





Video del diputado Javier Olivares tras paso de la banda de Carabineros