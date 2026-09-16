“Es tu plaza, pero…”: Tiktoker grabó a ciudadanos extranjeros que lo echaron de Plaza de Armas

Franko “El Kofran” Lagos, conocido por hacer transmisiones en vivo en la red social, acusó que unos 15 individuos lo amedrentaron mientras transmitía un live del “kilómetro cero” de Santiago.

Un creador de contenidos publicó una serie de videos en TikTok donde denunció que fue echado a gritos de la Plaza de Armas de Santiago por un grupo compuesto por al menos 15 ciudadanos extranjeros.

Se trata de Franko “El Kofran” Lagos, un fotógrafo independiente y creador de contenidos que realizaba una transmisión en vivo en el “kilómetro cero” de la capital cuando una mujer le preguntó qué estaba haciendo en el lugar.

“ Necesito ayuda de mis compatriotas y amigos del extranjero que me ayuden a viralizar este momento desagradable que tuve que vivir en vivo”, escribió en el registro compartido en redes sociales.

“Es mi plaza”, dijo él, a lo que recibió de respuesta: “Es tu plaza, pero no nos grabes a nosotros”, recibiendo un cuestionamiento por, supuestamente, estar grabando a mujeres.

Lagos intentó continuar con su recorrido pese a la indignación, pues aseguró que la acusación era falsa. Luego, tres hombres extranjeros se acercaron a pie y en bicicleta para increparlo por “estar sapeándolos”.

La tensión no hizo más que escalar y en cosa de minutos había una docena de personas gritando y encarándolo, todo esto, mientras intentaban moverle su celular frente a Carabineros y guardias municipales, y justo frente a la Municipalidad.





Tiktoker llamó a “recuperar espacios”

En un segundo registro exhibió una conversación con guardias municipales que grabó a escondidas. “Lo que pasa es que… tu cachai lo que hacen acá”, le dijeron, luego del amargo momento que vivió en la plaza.

“ Apaga el live para que no tengas problemas “, le sugirió otro funcionario, desatando su molestia y provocando que abandonara el tradicional sitio luego de no recibir respuesta y apoyo de parte de los trabajadores.

“Ayúdame a viralizar esta denuncia en vivo. Recuperemos nuestros espacios, en especial en estas Fiestas Patrias, qué vuelvan las familias y turistas a las plazas”, reflexionó luego en la red social.

Mira los registros a continuación: