“Si cierras un vertedero…”: La frase que terminó con la salida de seremi tras tragedia de Pitrufquén

El médico José Bravo Burgos, quien se desempeñaba como secretario regional ministerial de Salud, se convirtió en la autoridad número 47 en dejar un cargo durante la administración del presidente Kast.

José Bravo Burgos se convirtió en la autoridad número 47 que deja un cargo durante el Gobierno de José Antonio Kast, luego que este martes fuera desvinculado de su cargo como seremi de Salud de La Araucanía.

La salida del médico obedece a una frase que emitió mientras se desarrollaba un incendio que terminó con la vida de 16 adultos mayores en un hogar que funcionaba ilegalmente en Pitrufquén.

Dicho recinto contaba con denuncias, fiscalizaciones y multas desde el 2019, razón por la cual Bravo fue consultado sobre el motivo por el que no había sido cerrado o clausurado durante los últimos siete años.

Al momento de responder, comparó la situación del hogar con un vertedero: “¿Por qué nunca se cerró? Eso se hace a través justamente del cumplimiento o no de la normativa legal”, comenzó declarando.





Continuó: “Tú tienes que evaluar, igual que un relleno sanitario. Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, tú generas un problema peor que el que quieres solucionar. Entonces hay que ser superresponsable”.

Posteriormente, el otrora funcionario dijo “tú le preguntas a un soldado lo que debe tomar… las decisiones que deben tomar los generales“, cuando abordó la fiscalización nacional a residencias de adultos mayores que anunció el presidente Kast.

Bravo “no estuvo a la altura”, asegura Minsal

En consecuencia, el Ministerio de Salud dio a conocer este martes, mediante un comunicado, que solicitó la renuncia con efecto inmediato de José Bravo, bajo el argumento de una “falta de sensibilidad”.

“Las autoridades (…) deben desempeñar sus funciones con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, particularmente frente a situaciones que requieren el máximo respeto hacia las personas y sus familias”, dice la misiva.

En ese sentido, añade que “consideramos que las declaraciones emitidas por la autoridad regional no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad“.

“El Ministerio de Salud reitera su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”, cierra el escrito.