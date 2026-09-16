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Noche de tensión en Quilicura: “Velorio simbólico” terminó con balazos y fuegos artificiales

Alex Sierra
Por Alex Sierra

Periodista de CHV Noticias

Un “velorio simbólico” realizado la noche de este martes en Quilicura terminó con disparos al aire, lanzamiento de fuegos artificiales e incidentes que obligaron la intervención de Carabineros. La reunión fue organizada por familiares y cercanos de un joven de 20 años asesinado el pasado sábado, cuyo funeral había sido catalogado como de alto riesgo, y dejó como saldo balas que impactaron viviendas e incluso una comisaría cercana, generando preocupación entre los vecinos del sector.

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