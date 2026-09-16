16/ 09/ 2026 07:50

Noche de tensión en Quilicura: “Velorio simbólico” terminó con balazos y fuegos artificiales

Un “velorio simbólico” realizado la noche de este martes en Quilicura terminó con disparos al aire, lanzamiento de fuegos artificiales e incidentes que obligaron la intervención de Carabineros. La reunión fue organizada por familiares y cercanos de un joven de 20 años asesinado el pasado sábado, cuyo funeral había sido catalogado como de alto riesgo, y dejó como saldo balas que impactaron viviendas e incluso una comisaría cercana, generando preocupación entre los vecinos del sector.