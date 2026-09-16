Temblor hoy 16 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 16 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 2.5

2.5 Hora: 05:36 horas

05:36 horas Epicentro: 35 km al NE de Pica, región de Tarapacá

35 km al NE de Pica, región de Tarapacá Profundidad: 111 km

Magnitud: 2.7

2.7 Hora: 03:28 horas

03:28 horas Epicentro: 68 km al SO de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo

68 km al SO de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo Profundidad: 10 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 02:41 horas

02:41 horas Epicentro: 23 km al SO de Putre, región de Arica y Parinacota

23 km al SO de Putre, región de Arica y Parinacota Profundidad: 116 km

Magnitud: 2.6

2.6 Hora: 02:16 horas

02:16 horas Epicentro: 26 km al SE de Mina Collahuasi, región de Tarapacá

26 km al SE de Mina Collahuasi, región de Tarapacá Profundidad: 143 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 01:46 horas

01:46 horas Epicentro: 31 km al E de Putre, región de Arica y Parinacota

31 km al E de Putre, región de Arica y Parinacota Profundidad: 150 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 01:39 horas

01:39 horas Epicentro: 28 km al NO de Mina La Escondida, región de Antofagasta

28 km al NO de Mina La Escondida, región de Antofagasta Profundidad: 89 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?