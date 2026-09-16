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Helicóptero de NBC se desplomó en vivo mientras cubría accidente en EEUU: Reportan 3 fallecidos

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Un helicóptero de la cadena NBC se estrelló este martes en Estados Unidos mientras transmitía un accidente de tránsito. Producto del accidente se reportan tres muertes, las dos personas a bordo y un peatón. Aún no se ha determinado la causa, pero información preliminar apunta a un problema técnico. NBC4 y Telemundo 52 Los Ángeles dijeron en un comunicado que “están profundamente entristecidos” al enterarse de la tragedia.

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