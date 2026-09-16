16/ 09/ 2026 07:39

Helicóptero de NBC se desplomó en vivo mientras cubría accidente en EEUU: Reportan 3 fallecidos

Un helicóptero de la cadena NBC se estrelló este martes en Estados Unidos mientras transmitía un accidente de tránsito. Producto del accidente se reportan tres muertes, las dos personas a bordo y un peatón. Aún no se ha determinado la causa, pero información preliminar apunta a un problema técnico. NBC4 y Telemundo 52 Los Ángeles dijeron en un comunicado que “están profundamente entristecidos” al enterarse de la tragedia.