Martín de los Santos busca salir de prisión preventiva: Piden arresto domiciliario con fianza de $2,5 millones

En el escrito ingresado ante la justicia, su defensa solicita que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la resolución dictada el pasado 11 de septiembre, que mantuvo la prisión preventiva por considerar que existe peligro de fuga y para la seguridad de la sociedad.

La defensa de Martín de los Santos Lehmann, imputado por la brutal agresión a un conserje adulto mayor en Vitacura, presentó una apelación para intentar dejar la prisión preventiva y cumplir una medida cautelar menos gravosa.

En el recurso al que tuvo acceso CHV Noticias, su defensa solicita que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la resolución dictada el pasado 11 de septiembre, que mantuvo la prisión preventiva por considerar que existe peligro de fuga y peligro para la seguridad de la sociedad.

El abogado Guillermo Giugliano sostiene que la resolución recurrida no habría analizado adecuadamente las medidas alternativas propuestas por la defensa del imputado que fue extraditado de Brasil y llegó a Chile la semana pasada.

“Esta defensa no pidió la libertad de mi representado, sino la sustitución de la prisión preventiva por medidas determinadas del artículo 155”, señala el documento.

Los argumentos de la defensa de Martín de los Santos

Uno de los principales argumentos de la defensa es que De los Santos acumula 439 días privado de libertad entre su detención en Brasil y su extradición a Chile. Según el escrito, ese período debe ser considerado como abono en una eventual condena.

La defensa también cuestiona que se mantenga el argumento del peligro de fuga.





“El artículo 140 del Código Procesal Penal exige antecedentes calificados que permitan considerar que ‘existe’ peligro de fuga” , afirma la presentación, agregando que la resolución se basó en hechos ocurridos en junio de 2025 y no en la situación actual del imputado.

Respecto del peligro para la seguridad de la sociedad, el recurso sostiene que el tribunal fundó dicha causal en circunstancias que todavía son materia de discusión jurídica y en antecedentes utilizados durante el proceso de extradición.

¿Qué pide la defensa de Martín de los Santos?

Entre las medidas cautelares ofrecidas, la defensa propone privación total de libertad en el domicilio de su madre, o sea, arresto domiciliario total en la vivienda, ubicada en la comuna de Las Condes, además de arraigo nacional y prohibición de obtener pasaporte u otros documentos de viaje.

También solicita la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y su familia, junto con una fianza de $2.500.000, monto que sería consignado en caso de que la Corte acceda a sustituir la prisión preventiva.

El recurso además pide que la medida cautelar sea revisada en una audiencia dentro de un plazo de 60 días.

“Se sirva tener por interpuesto recurso de apelación (…) a fin de que la revoque y, en su lugar, sustituya la prisión preventiva por las medidas cautelares del artículo 155”, concluye la presentación judicial.