Prisión preventiva para Martín de los Santos por peligro para la sociedad

El hombre, quien llegó al país este viernes, quedó con la máxima medida cautelar.

Martín de los Santos, quien fue extraditado desde Brasil este viernes, quedó en prisión preventiva por la violenta agresión cometida contra el conserje Guillermo Oyarzún en mayo de 2025.

El sujeto estuvo más de un año detenido en una cárcel de Brasil tras ser detenido en Cuiabá, cerca de la frontera con Bolivia.





Fiscalía explicó caso de Martín de los Santos

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, habló con los medios de comunicación y entregó detalles de la situación de Martín de los Santos.

“El señor Martín de los Santos mintió al tribunal, dijo situarse en un domicilio de Pichilemu, pero ya estaba en Brasil en ese tiempo y nunca se entregó a las autoridades de Brasil, a pesar de que había una orden de detención. Luego es detenido por la alerta roja de interpol”, partió declarando el fiscal.

“La investigación está cerrada y hay una acusación presentada donde el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Se fijó una audiencia de preparación oral para el 2 de octubre y se mantuvo la prisión preventiva”, agregó Lanas.

Tras esta información, se espera que el juicio oral de Martín de los Santos podría ser a mediados de noviembre de este año.