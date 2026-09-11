En prisión preventiva quedó el exfiscal Vinko Fodich: Es investigado por secuestro extorsivo

Además del exfiscal, también quedaron con la máxima medida cautelar un detective de la PDI y Luis Moraga Parisi (primo del excandidato presidencial Franco Parisi).

Este viernes, se determinó la prisión preventiva para exfiscal Vinko Fodich, formalizado por secuestros extorsivos.

Además, el tribunal también resolvió la misma cautelar para Rodrigo Navarrete Umaña (inspector de la PDI) y Luis Moraga Parisi (primo del excandidato presidencial Franco Parisi y de la actual diputada Zandra Parisi).

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