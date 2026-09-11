Inicia pago de bono de $30 mil por niño: Revisa cómo acceder al beneficio que incluye a familias de acogida

Se trata de un solo pago que se hará automáticamente a quienes cumplan los requisitos y será un aporte de $30 mil por cada niño.

Este viernes, el presidente José Antonio Kast encabezó una ceremonia donde anunció el inicio del pago del bono extraordinario de apoyo a la niñez.

Este beneficio estatal, también conocido como “Bono de $30 mil por hijo”, se pagará en una sola cuota y contemplará a familias de acogida, adultos de confianza o familia extensa.





¿En qué consiste el beneficio?

Se trata de un aporte económico de $30 mil pesos para cada niño de entre 0 y 13 años que pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Es decir, si en un núcleo familiar hay 3 niños que cumplen con los requisitos, entonces recibirán $90 mil pesos.

Es solo un pago que se efectuará en una cuota y automáticamente a quienes tengan Cuenta RUT del Banco Estado, y presencialmente en sucursales de los proveedores de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS).

También se contemplará a los niños que hayan nacido entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres hayan pertenecido al mismo tramo hasta el 1 de junio de 2026.

En estos casos, el pago se efectuará después del 15 de marzo de 2027.

Según detalló la ministra del Desarrollo Social, María Jesús Wulf “este bono es un alivio concreto que llegará a 1,7 millones de familias”.

En esa misma línea, agregó: “Asumimos este compromiso en la Cuenta Pública y hoy lo estamos cumpliendo”.

Es importante destacar que el bono tiene un plazo de 9 meses para ser cobrado desde que se concede y 15 meses a contar de la publicación de la ley para ingresar un reclamo, es decir, el próximo 21 de septiembre.

¿Cómo puedo revisar si me corresponde el beneficio?

Ingresa al sitio web oficial del Bono $30 mil por hijo.

Ingresa tu RUT y Clave Única.

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