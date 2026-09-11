11/ 09/ 2026 16:30

La víctima está en riesgo vital: Cámaras de seguridad captaron ataque a disparos durante matrimonio en Estación Central

Este viernes se dio a conocer que un hombre resultó baleado en medio de la celebración de un matrimonio en Estación Central. Esta persona se mantiene en riesgo vital. La celebración se hacía al interior de un departamento cuando unos individuos llegaron, burlaron la seguridad del edificio, tocaron la puerta y desde ahí dispararon a uno de los invitados. Las cámaras de seguridad del recinto captaron el momento, mientras que los equipos policiales tratan de esclarecer el vínculo entre los atacantes y la víctima.