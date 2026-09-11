Tras su arribo a Chile: Habla conserje agredido por Martín de los Santos

Este viernes llegó al país Martín de los Santos tras ser extraditado desde Brasil. El sujeto será formalizado tras la brutal agresión a Guillermo Oyarzún, quien conversó con CHV Noticias.

Para la tarde de este viernes se espera el control de detención de Martín de los Santos, quien fue extraditado desde Brasil.

Cabe señalar que el sujeto fue detenido el año pasado en Cuiabá, cerca de la frontera con Bolivia. Tras más de un año en una prisión brasileña, el acusado de agredir brutalmente al conserje Guillermo Oyarzún enfrentará a la justicia en Chile.





CHV Noticias conversó con el adulto mayor, quien manifestó: “Ojalá se haga todo lo que se había planeado, para terminar todo este sufrimiento para mi gente. Mi mujer y mis hijos son los que más han sufrido con esto”, afirmó la víctima.

Mientras que su esposa, María Vidal, acusó que nadie de la familia del imputado se ha acercado para ofrecer ayuda.

“Nosotros la hemos pasado muy mal, ahora tenemos que pagar todo esto que se está haciendo… Queremos cerrar un ciclo, porque esto nunca lo vamos a olvidar“, agregó.