De alucinaciones con ovnis a actitudes violentas: El relato de expareja del asesino confeso de Mariana Sepúlveda

La expareja del imputado prestó declaración respecto al comportamiento del hombre y, en su testimonio, abordó el deterioro tras el ACV, episodios de violencia previa y su vínculo con la víctima.

Tras la confesión de Ghislain Quiroz ante la 5° Comisaría de Conchalí, su expareja entregó una declaración en las dependencias del OS9 de Carabineros sobre lo ocurrido en las horas previas a la decisión del hombre de 42 años.

En su testimonio, entregó nuevas luces sobre el comportamiento y personalidad del sujeto, ahondando en las consecuencias para su salud que tuvo un accidente cardiovascular ocurrido en 2013.

Además, en el relato revelado por La Tercera, contó presuntos episodios de violencia que sufrieron tanto ella como su familia, además de episodios donde él alertaba “cosas que se escapaban de la realidad”.

Días después de su formalización por homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal, vale recordar, el Segundo Juzgado de Garantía decretó su sobreseimiento total y definitivo por prescripción y ordenó su libertad.

El ACV y el posterior cambio de conducta

La expareja relató que en enero de 2023 su hijo halló a Quiroz “tirado en su cama, algo inmóvil y con dificultad para hablar”, siendo trasladado e ingresado con diagnóstico de un ACV.

Tras la emergencia, la mujer afirmó: “Esta emergencia marcó un antes y un después en Ghislain” . Agregó que no podía comunicarse bien ni salir solo, llegando a perderse por más de 12 horas.

La desorientación la obligó a presentar una denuncia por presunta desgracia ante su extravío. Sobre eso, la mujer confesó sobre el dramático episodio: “Llegamos a pensar lo peor”.

Posterior al ACV, el imputado comenzó a decir “ciertas cosas que escapan de la realidad”, pues afirmó que “van a venir ovnis y que lo van a secuestrar” tras ver videos en YouTube.

Asimismo, la testigo reveló el comportamiento previo a la patología: “Puedo indicarle que Ghislain antes de sufrir el ACV solía tener actitudes y conductas violentas conmigo y su familia”.





La relación con Mariana Sepúlveda

En una ocasión, la mujer recordó que le fue a dejar almuerzo porque él no puede cocinar. Tras una discusión porque el estofado tenía muchas verduras, él lo escupió, ella hizo aseo en la casa y luego se retiró.

Más tarde volvió con su esposo y, al no hallarlo ni tener celular para llamarlo, esperaron 20 minutos hasta la llegada de carabineros, quienes informaron la confesión del crimen en la comisaría.

Al ser consultada por los funcionarios policiales, ella confirmó conocer a Mariana Sepúlveda, señalando que era vecina del pasaje Logroño en Conchalí y que su caso era de connotación pública.

Sobre la cercanía con la víctima, la expareja declaró: “Que yo sepa, Ghislain solo conocía a Mariana por el simple hecho de ser vecinos” , descartando tener conocimiento sobre un nexo más profundo entre ambos.

En su relato final, la testigo precisó el contacto cotidiano del imputado: “Él solía estar presente cuando los hermanos de Mariana jugaban con mis hijos en el pasaje”, concluyó ante la policía.