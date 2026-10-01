“Fue el que golpeó la mesa”: Juan David Rodríguez desclasificó inédito gesto de Rafael Araneda tras enfrentar adicciones

El cantante nacional aseguró que dicho gesto marcó esa época de su vida, razón por la cual siempre mantiene a Araneda en sus oraciones.

Este miércoles, Juan David Rodríguez alzó la voz y defendió a Rafael Araneda de las críticas que ha recibido en el último tiempo.

A raíz de ello, el cantante nacional desclasificó un inédito episodio con el animador que marcó la época en donde Rodríguez enfrentaba problemas de adicción, cuando existía el programa “Rojo”.





¿Qué dijo Juan David Rodríguez?

En el último capítulo del podcast “Acorralados con Yoyi”, Juan David expuso: “Haber sido un chivo expiatorio de que había un consumo de droga, h…. Me quisieron sepultar”.

En ese contexto, el exintegrante de Rojo aseguró que en ese periodo recibió apoyo porque Rafael Araneda había presionado para que no lo dejaran “a la deriva”.

“Gracias a Rafael Araneda, que fue el que golpeó la mesa y esto es primera vez que lo cuento, no me dejaron a la deriva”, reveló el cantante.