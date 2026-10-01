“Fue el que golpeó la mesa”: Juan David Rodríguez desclasificó inédito gesto de Rafael Araneda tras enfrentar adicciones
El cantante nacional aseguró que dicho gesto marcó esa época de su vida, razón por la cual siempre mantiene a Araneda en sus oraciones.
Este miércoles, Juan David Rodríguez alzó la voz y defendió a Rafael Araneda de las críticas que ha recibido en el último tiempo.
A raíz de ello, el cantante nacional desclasificó un inédito episodio con el animador que marcó la época en donde Rodríguez enfrentaba problemas de adicción, cuando existía el programa “Rojo”.
¿Qué dijo Juan David Rodríguez?
En el último capítulo del podcast “Acorralados con Yoyi”, Juan David expuso: “Haber sido un chivo expiatorio de que había un consumo de droga, h…. Me quisieron sepultar”.
En ese contexto, el exintegrante de Rojo aseguró que en ese periodo recibió apoyo porque Rafael Araneda había presionado para que no lo dejaran “a la deriva”.
“Gracias a Rafael Araneda, que fue el que golpeó la mesa y esto es primera vez que lo cuento, no me dejaron a la deriva”, reveló el cantante.
Finalmente, el artista nacional aseguró que siempre mantiene al animador en sus oraciones y luego comentó que Araneda había señalado que “si me dejaban a la deriva, renunciaba. Y esto me lo contó un ejecutivo de alto rango en ese tiempo. Es una de las cosas que la gente no sabe”, cerró.