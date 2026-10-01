01/ 10/ 2026 14:56

Choque e incendio deja un muerto en Puerto Varas: Mujer falleció en el lugar y su hijo de 9 años fue rescatado

Una persona fallecida y dos heridos dejó un violento accidente de tránsito registrado la noche del miércoles en Puerto Varas, en la región de Los Lagos. Por causas que se investigan, el vehículo siniestrado impactó con el poste de una plaza de peajes en la Ruta 5 y provocó un incendio. La intervención de Bomberos permitió el rescate de un menor de 9 años, identificado como hijo de la víctima fatal.