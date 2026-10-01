Del título a la cumbia: Fue campeón en Chile, un balazo lo alejó del fútbol y ahora vive de la música

Andrés Vera, ex futbolista de Everton, se transformó en músico pocos años después de sufrir un violento asalto. “Ha sido difícil”, relató.

La vida de Andrés Vera sufrió un radicla giro hace 10 años. Mientras trabaja en la construcción de su casa junto a su padre en Laguna Verde, región de Valparaíso, tres sujetos lllegaron a asaltarlo.

El resultado fue lamentable, el entonces futbolista recibió un disparo y golpes con un bate, lo que puso fin a su carrera que incluyó ser campeón con Everton en la temporada 2008.

“Quedé inconsciente. Tuve la suerte de que justo pasó por la carretera una pareja que, al escuchar los disparos, fue en mi ayuda. Ella era enfermera y él bombero. Me encontraron en el suelo y me asistieron”, comentó a LUN.

Tras ser llevado a un hospital, al ex defensor le diagnosticaron fractura de cráneo y derrame cerebral, aunque no quedó con grandes secuelas. “La bala me rozó la sien izquierda. Me quedó una pequeña cicatriz, que ya no se nota”, sostuvo.

A una década de lo ocurrido, el otrora deportista cambió totalmente de rubro y ahora se dedida al mundo de la música con el grupo “Andy Vera”.





El giro en la vida del ex futbolista Andrés Vera

Tras dejar el fútbol, Vera recibió ayuda del Sifup y trabajó en la construcción, fue barbero y comerciante, entrando de lleno a la música al ver un casting en Facebook del grupo “Enigma Tropical”.

“Como no me gusta mucho el sound, me retiré y comencé con mi propio proyecto bajo el nombre de Andy Vera”, comentó.

Su primer evento masivo fue en 2024 en el Estadio Municipal de Recoleta, donde estuvo con Luis Lambis y Agrupación Marylin.

“Ha sido difícil. La gente te encuentra bueno, pero poco conocido. En diciembre canté en el Festival Ranchero con la Combo Tortuga y el grupo La Rosa”, comentó.

Ahora, Vera está trabajando en sus primeras cinco canciones, las que será de cumbia, reggaetón, bachata y pop. “Todos los días me levanto a hacer música y a grabar”, señaló.