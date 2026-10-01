Dinamarca vs Portugal: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Nations League

El Parken Stadion de Copenhague es el escenario para el cruce entre Dinamarca y Portugal, partido que está marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Dinamarca recibe a Portugal este jueves por un nuevo partido de la Nations League, partido que está marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

El delantero desató un escándalo en la selección lusa al irse de la concentración por un diferencias con el entrenador Jorge Jesus, quien no lo iba a tener en cuenta.

La controversia busca ser aprovechada por La Dinamita Roja, quienes pretenden dejar los puntos en casa y alcanzar a su rival en el liderato del Grupo D.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Dinamarca vs Portugal?

El partido de Dinamarca ante Portugal, válido por la fecha 3° de la Nations League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, el duelo será emitido de forma online por la plataforma de streaming Disney + en su Plan Premium, a la que debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Dinamarca y Portugal por la Nations League

El compromiso del cuadro local contra el elenco luso inicia a las 15:45 horas de Chile de este jueves 1 de octubre.

El escenario en esta oportunidad es el Parken Stadion de Copenhague, donde se esperan más de 35 mil hinchas en las tribunas.