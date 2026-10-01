“Más respeto”: Hermana de Cristiano Ronaldo deja polémico mensaje tras escándalo en Portugal

Elma Aveiro respaldó al histórico goleador, quien desató un escándalo en su selección tras molestarse con el entrenador Jorge Jesus.

Tensión total en Portugal. A horas de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de la selección, una de sus hermanas compartió un contundente mensaje.

A través de redes sociales, Elma Aveiro respaldó con todo al delantero que dejó el equipo previo a enfrentar a Dinamarca por una nueva jornada de la Nations League.

El histórico jugador luso se molestó con el entrenador Jorge Jesus, quien no lo iba a considerar en este partido y que anteriormente no le dio minutos en la victoria ante Noruega el último fin de semana.





¿Qué dijo la hermana de Cristiano Ronaldo?

La empresaria compartió una historia en Instagram en la que se mencionó: “CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”

“En cuanto a los portugueses, bueno… no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7″, agregaba el posteo.

Aveiro agregó el mensaje “todo dicho”, agregando un emoji de manos en el que manifiesta su apoyo al goleador de 41 años.

Una vez conocido el escándalo, el propio Ronaldo se expresó en redes y señaló: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, remarcó.

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