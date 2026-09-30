Argentina vs Bolivia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el amistoso internacional

Argentina afronta su primer desafío en la extensa fecha FIFA, recibiendo a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina regresa a la cancha y arranca un nuevo ciclo tras perder la final del Mundial 2026, midiéndose este miércoles a Bolivia en un amistoso internacional.

Sin Lionel Messi, quien tendrá su último partido la próxima semana, La Albiceleste recibe a La Verde que se ilusiona con hacer una buena presentación.

Pensando en este desafío, el entrenador Lionel Scaloni presenta un equipo renovado con jóvenes figuras como Agustín Giay, Nico Paz y Matías Soulé.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Argentina vs Bolivia?

El partido de Argentina ante Bolivia será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este atractivo duelo de forma online. Para poder verlo, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido amistoso entre Argentina y Bolivia

El compromiso de los trasandinos contra el cuadro altiplánico inicia a las 21:00 horas de Chile de este miércoles 30 de septiembre, disputándose en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tras este encuentro, La Albiceleste se medirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 del mismo mes.